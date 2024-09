Inca o batista pe tambal la Protectia Copilului Brasov: Luat cu Salvarea din centru dupa o bataie, in raport apare "minorii se jucau"

Un copil aflat la Casa Greierasul din Teliu, judetul Brasov, a fost batut cu bestialitate de un coleg. Totul a fost surprins de un alt minor din centrul aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov, care a filmat cu telefonul. Cu toate acestea, ingrijitoarea a consemnat in foaia de la iesirea din tura ca minorii se jucau, unul dintre ei a alunecat si si-a spart buza."Din nefericire, situatia de acolo este cu atat mai tragica pentru ca am ... citește toată știrea