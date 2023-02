Inca o cresa aprobata pentru Brasov

Ministerul Dezvoltarii a aprobat finantarea a inca 10 crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul guvernamental de construire de crese "Sfanta Ana", derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a anuntat ministrul Cseke Attila.Astfel, in localitatile Valea Lupului (jud. Iasi) si Adjud (jud. Vrancea), va fi construita cate o cresa mare, fiecare cu o capacitate de 110 copii, in Victoria, jud. Brasov, va fi construita o cresa medie, ... citeste toata stirea