Marti, 26 septembrie, in jurul orei 18.30, pe strada Principala din localitatea Comana de Sus, a avut loc un accident rutier in care a fost implicata o motocicleta. Vehiculul a parasit partea carosabila intr-o curba si s-a lovit de zidul portii de acces a unui imobil.Din nefericire, in urma ... citeste toata stirea