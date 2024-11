Inca o demisie din Consiliul Judetean Brasov

Demisiile din Consiliul Judetean Brasov continua. Astfel, in sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Brasov de miercuri, 13 noiembrie, alesii locali vor lua act de demisia lui Marius Balasescu (PSD), care a depus notificarea de incetare a mandatului in data de 6 noiembrie. Balasescu este al doilea social democrat care demisioneaza din Consiliul Judetean Brasov, Ioana Henegar (PSD) - care a depus juramantul in Consiliul Local Brasov.Amintim ca din Consiliul Judetean Brasov au demisionat ... citește toată știrea