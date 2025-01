Inca o dimineata... inghetata: -15 grade la Brasov

Cele mai mici temperaturi din aceasta iarna in toata tara au fost inregistrate miercuri, 16 ianuarie, arata datele ANM. Astfel, potrivit meteorologilor, dimineata, la ora 08.00, au fost -19,3 gradeC la Obarsia Lotrului si -18,3 la Intorsura Buzaului. Sub -15 gradeC au fost la statiile meteo Poiana Stampei si Miercurea Ciuc. La Brasov au fost -15 gradeC (sub temperatura de ... citește toată știrea