Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen de joi, 29 iunie, un nou proiect de hortarare de care este nevoie pentru amenajarea, in masivul Postavarul, a unul complex pentru ingrijirea, reabilitarea si protectia ursului brun Astfel, pentru a se amenaja gardul acestui centru, alesii locali trebuie sa iti dea acordul pentru schimbarea categoriei de folosinta silvica a suprafetei de 2.649 mp, aceasta urmand a fi inclusa in categoria "terenuri cu alte destinatii-cladiri".Intreaga ... citeste toata stirea