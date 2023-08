Primaria Brasov are in plan constructia unei noi gradinite in cartierul Tractorul din Brasov, pe o parcela de teren de 5.412 mp pe care a primit-o drept donatie de la dezvoltatorul cartierului Coresi. Aceasta se afla la intersectia strazilor Tudor Arghezi cu Camil Petrescu si potrivit calculelor facute de Serviciul Investitii din Primarie, cladirea ar urma sa aiba o suprafata construita estimata de 20.040 mp, luand in considerare normativul de 22 mp/copil. Deocamdata nu a fost prevazut un numar ... citeste toata stirea