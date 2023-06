In cursul diminetii de vineri, 16 iunie, in halta Prahova (pe sectia Ploiesti - Bucuresti), s-a produs o defectiune tehnica cu degajare de fum la locomotiva trenului IR 1628 care circula pe ruta Brasov (plecare 04.55) - Bucuresti Nord (sosire 07.32)."Calatorii s-au autoevacuat, nu au existat victime. De asemenea, nu putem aproxima numarul de calatori deoarece, pana la sosirea echipajelor, cei mai multi au parasit locul evenimentului. Locomotiva a fost scoasa de sub tensiune si s-a intervenit ... citeste toata stirea