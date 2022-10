Inca o medalie pentru politista Maria Ilona Socu

Concursul National de Stafeta si Probe Neclasice, editia a noua, s-a desfasurat in acest sfarsit de saptamana in municipiul Cluj-Napoca. Competitia a adus primul loc pe podium pentru o politista brasoveanca, inspector de politie Socu Maria Ilona, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul Pregatire Profesionala.Dupa performantele remercabile obtinute in aceasta vara la World Police and Fire Games 2022, unde Ilona a ... citeste toata stirea