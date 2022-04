Inca o runda de exproprieri. Primaria Fagaras va plati din banii fagarasenilor peste 23.000 euro pentru cele 12 ha de teren. Cine este afectat

Primaria Fagaras va avea inca o runda de exproprieri in perioada urmatoare. De data aceasta sunt in vizorul Municipalitatii acei fagaraseni care detin parcele de teren in preajma digului de la Olt, acolo unde se vrea a fi construita Centura Fagarasului. Este vorba despre o suprafata totala de teren de 121.958 mp care va fi preluata de Municipalitate, despagubirile ridicandu-se, conform evaluatorului, la valoarea de 117.825,19 lei, respectiv 23.804 euro, bani platiti proprietarilor de la bugetul ... citeste toata stirea