Inca o trecere pentru pietoni din Brasov va avea semafor

De maine, 19 mai, va fi pus in functiune un nou sistem de semaforizare la o trecere de pietoni, pe str. Lacurilor, la intersectia cu str. Nucului.Este cea de-a treisprezecea trecere de pietoni semaforizata de la debutul programului de crestere a sigurantei la trecerile de pietoni, in luna ianuarie 2021.Va reamintim ca, in cadrul acestui program, primul semafor cu buton din acest pachet este functional din luna ianuarie 2021, pe Bulevardul Grivitei, la Farmacom, iar incepand cu luna aprilie ... citeste toata stirea