Inca o "zebra" cu semafor in municipiul Brasov, din 19 mai. Aceasta este in cartierul Noua

Primaria Brasov a anuntat ca din 19 mai, va fi pus in functiune un nou sistem de semaforizare a unei treceri de pietoni, in cartierul Noua, pe str. Lacurilor, la intersectia cu str. Nucului. Este cea de a 13-a trecere de pietoni semaforizata de la debutul programului de crestere a sigurantei la trecerile de pietoni, lansat in luna ianuarie 2021. In perioada urmatoare, vor fi puse in functiune si alte semafoare de la treceri de pietoni. Astfel, primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat ca ... citeste toata stirea