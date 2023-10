Conform ordinului privind structura anului scolar actual si contractului colectiv de munca la nivel de invatamant, in data de 5 octombrie nu se organizeaza cursuri.Articolul 3 al Ordinului privind structura anului scolar 2023-2024 prevede ca "In ziua de 5 octombrie - Ziua Internationala a Educatiei si in zilele nelucratoare / de sarbatoare legala prevazute de lege ... citeste toata stirea