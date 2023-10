Pe langa Triaj - Craiter - Astra, pe harta Brasovului mai este o zona cu mirosuri: Stupini. Problema a fost ridicata in ultima sedinta ordinara a Consiliului Local Brasov, din 28 septembrie, de consilierul local Adrian Codreanu (PNL), dar in ultima perioada a fost depusa o reclamatie si la Compania Apa din Brasov.Astfel, consilierul local a spus in timpul sedintei de plen ca "am primit mai multe reclamatii in acest sens. Brasovenii de pe strada Fagurului au reclamat ca seara, dupa ora 19.00, ... citeste toata stirea