Inca patru imobile din centrul istoric vor fi reabilitate

Consiliul local a aprobat in ultima sedinta cofinantarea in procent de 50% a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea anvelopelor cladirilor de pe strazile Castelului nr. 46 si 126, De mijloc 26 si Postavarului 66, potrivit Regulamentului de interventie pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor din zone de actiune prioritara in municipiul Brasov. Regulamentul pune in aplicare programul multianual de reabilitare a fatadelor din Centrul istoric, sustinut de ... citește toată știrea