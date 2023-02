Alte trei cazuri de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" au fost raportate, la sfarsitul saptamanii trecute de la Politia Rasnov.Astfel, sambata, politistii de aici au oprit un conducator auto, in varsta de 36 ani, aflat sub influenta substantelor psihoactive. "In timp ce politistii efectuau controlul documentelor conducatorului auto, acestia au observat o stare de agitatie a celui oprit, ... citeste toata stirea