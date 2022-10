Salvamontinstii brasoveni au de "lucru" in fiecare weekend, chiar daca sezonul de schi mai are de asteptat. Nu este saptamana in care salvatorii montani sa nu intervina pentru acorarea primului ajutor.Duminica, inca un biciclist s-a accidentat pe traseul negru. Persoana in cauza a suferit un traumatism de membru superior, in urma unei caderi cu bicicleta."Dupa ... citeste toata stirea