Un nou caz de infectare cu virusul West Nile a fost diagnosticat in Romania. Mai exact la Timisoara, acolo unde un barbat in varsta de 50 de ani a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes", dupa ce a acuzat acuzand simptome specifice unei boli infectioase. In prezent, barbatul a fost stabilizat iar medicii il tin sub observatie. Pana acum, virusul a provocat deja 4 decese in randul romanilor.Barbatul a fost internat in Sectia de Boli Infectioase a unitatii sanitare ... citeste toata stirea