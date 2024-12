Inca un esec pentru justitia din Romania. Fratii Tate sunt "curati ca lacrima". Dosarul va fi reluat de la ZERO!

Dupa mai bine un an de vizite pe la diverse institutii, cateva razii pe la vile, si niste bunuri personale "oarecum" confiscate, fratii Andrew si Tristan Tate se reintorc la punctul zero al anchetei. Dosarul a fost retrimis la DIICOT.Fratii Andrew si Tristan Tate au scapat de procesul in care erau judecati pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv joi sa restituie dosarul lor la DIICOT pentru refacerea ... citește toată știrea