Inca un eveniment de arta Vizuala, la Cincsor: brunch, expozitie si concert la biserica fortificata

Cincsorul este gazda celei de-a sasea editii a Resedintei Internationale de Arta Vizuala ce se desfasoara in perioada 30 septembrie - 6 octombrie 2024. Este al doilea an consecutiv in care tema de creatie este Florilegium, o tema care ii provoaca pe cei unsprezece artisti invitati sa se lase inspirati de peisajul transilvanean, de flora si frumusetile naturale si inedite ale locului. Curatorul evenimentului este Elisabeth Ochsenfeld, artist vizual si curator, fondatoare a Resedintei de arta ... citește toată știrea