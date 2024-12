Inca un iubit-arzoi urmarit cu "GPS"

Joi, 5 decembrie, politistii de la Sectia 2 Brasov au fost sesizati cu privire la savarsirea unor acte de violenta domestica intre doi parteneri, care ar fi aparut ca urmare a unor discutii contradictorii, pe care acestia le-ar fi avut cu cateva zile inainte."Fata de sesizarea primita, un echipaj de politie s-a deplasat in scurt timp la adresa indicata si a constatat faptul ca intre cele doua persoane a avut loc un conflict spontan, provocat in urma unor neintelegeri, imprejurare in ... citește toată știrea