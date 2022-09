Inca un pas pentru Drumul spre Aeroportul International Brasov-Ghimbav. Au fost aprobati banii pentru studiul de fezabilitate

Anuntat in 8 iunie, noul drum spre Aeroportul International Brasov, a intrat in etapa pregatirii documentatiilor. Mai exact, potrivit anuntului directorului Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Tudor Dutu, Ministerul Transporturilor a aprobat vineri, 2 septembrie, fondurile necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru aceasta investitie. "Intram in linie dreapta pentru pregatirea documentatiei de achizitie. Ne-am propus ca pana la sfarsitul anului sa avem si un ... citeste toata stirea