Inca un proces pierdut de primarul Fagarasului. Curtea de Apel Brasov a decis in cazul lui Tatar Daniel, seful ADP din cadrul Primariei Fagaras

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Fagarasului, pusa pe tapet in in sedinta ordinara din 28 noiembrie 2023 si votata de masina de vot din Consiliul Local a edilului, n-a fost altceva decat eliminarea din functii a angajatilor incomozi pe de o parte si, pe de alta parte, promovarea celor loiali primarului. HCL-urile cu pricina au insemnat insa noi procese in instanta. Joi, 26 septembrie 2024, Curtea de Apel Brasov s-a pronuntat in Dosarul nr. 307/62/2024, inregistrat la ... citește toată știrea