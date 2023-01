Inca un restaurant cu "lacat OPC": Pizzeria Station

In urma actiunilor de control desfasurate de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Brasov, in cursul zilei de vineri, 27 ianuarie , la unitatile de alimentatie publica, a fost verificat si modul in care operatorul economic SC Pizza Station Brasov SRL, respecta prevederile legale in domeniu.Potrivit unui comunicat al institutiei, in urma neregulilor constatate, operatorul comercial a fost sanctionat cu: amenda contraventionala in valoare de 15.000 de lei si oprirea ... citeste toata stirea