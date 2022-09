Inca un USR-ist a demisionat din Consiliul Local Brasov

USR Brasov a anuntat miercuri, 31 august, ca Alexandru Rosu a demisionat din functia de consilier in Consiliul Local al Brasov si din USR. "Decizia sa are la baza motive personale si profesionale", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Filiala judeteana Brasov a USR.Pe de alta parte, prin comunicatul amintit, fostului consilier local si membru USR i s-a multumit pentru activitate. "In intreaga sa activitate politica, atat ca membru USR Brasov, cat si in calitate de consilier si de ... citeste toata stirea