Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov a prezentat joi, 24 august, in sedintele Colegiului Prefectural si a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice un raport privind calitatea aerului in municipiul Brasov. Conform directorului APM Brasov, Ciprian Bancila, punctele slabe ale Brasovului in ceea ce priveste calitatea aerului sunt traficul rutier, incalzirea rezidentiala de la centralele de apartament si unele zone industriale, aflate la mica distanta ... citeste toata stirea