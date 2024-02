Incarcat cu lemn ilegal, cat... sa scape cu amenda

La data de 13 februarie, in jurul orei 14:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti, au oprit, pentru control, o autoutilitara, care circula pe DN 112B, in localitatea Vulcan, judet Brasov."Cu ocazia verificarii materialelor transportate, politistii au constatat ca conducatorul auto, un barbat de 33 de ani, transporta lemn de foc, pentru care nu detinea aviz de insotire din care sa rezulte provenienta acestuia. In acest context, in cauza ... citește toată știrea