O cisterna care transporta lapte de capra s-a rasturnat si toata marfa a ajuns in santul de la marginea drumului. In autovehicul se aflau doua persoane, care au scapat tefere. Potrivit jurnalistilor de la Aradon, cisterna transporta lapte de capra colectat de la fermierii din zona, care urma sa ajunga la o fabrica de procesare din judetul Brasov.Accidentul a avut loc miercuri, 10 mai, in cursul diminetii, in judetul Arad, in sensul giratoriu de la coborarea de pe autostrada A1 pe DN69. ... citeste toata stirea