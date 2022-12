Incarcaturi ilegale: fag - la Sacele, carpen si salcam - la Maierus

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "taierea fara drept de arbori din fondul forestier national" si tentativa la infractiunea de "furtul de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale ori de arbori care au fost taiati ori scosi din radacini...".In fapt, luni dupa amiaza, in jurul orei 16.00, politistii, impreuna cu reprezentanti ai Ocolului Silvic Maierus au organizat si desfasurat ... citeste toata stirea