Incendiatorul de la Codlea, adus in catuse de la Mangalia

Un barbat a fost retinut la Mangalia ca suspect in dosarul de distrugere in care trei autovehicule si fatada unui bloc din Codlea au fost afectate de incendiu. Marti seara, un incendiu izbucnit la un autoturism aflat intr-o parcare rezidentiala din Codlea a distrus trei autovehicule si a produs pagube serioase pe trei niveluri ale unui bloc situat in apropiere. Politistii au deschis un dosar penal si cercetarile au condus la un barbat care se afla in judetul Constanta, la Mangalia."Intrucat ... citește toată știrea