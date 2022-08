Un incendiu a izbucnit la o sura in localitatea Ohaba luni, 29 august a.c., in jurul orei 16.00. S-a intervenit cu 3 autospeciale cu apa si spuma pentru stingerea incendiului, dintre care o autospeciala apartinand SVSU Sinca. Incendiul a fost lichidat.In jurul orei 17.00, pompirii au fost solictati la un alt incendiu la o sura in localitatea Vistea de Sus , pe strada Principala. La fata locului ... citeste toata stirea