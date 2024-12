Incendiu cu victime la Cristian. 3 oameni erau sa arda de vii in casa

Trei victime, dintre care doua in stare foarte grava, a produs un incendiu petrecut in noaptea de marti spre miercuri, ¾ decembrie, in comuna brasoveana Cristian. "Am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu in comuna Cristian, aproape de miezul noptii. Au intervenit trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, dintre care una apartinand SVSU Cristian, o autoscara, doua echipaje SMURD si o ambulanta SAJ pentru localizarea si lichidarea incendiului, respectiv pentru acordarea ... citește toată știrea