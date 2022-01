Incendiu de proportii la un hotel din Rupea. Pompierii s-au luptat toata noaptea cu flacarile

Un incendiu la un hotel din orasul brasovean Rupea i-a facut pe pompieri sa lupte cu flacarile mai bine de 6 ore. O persoana a suferit un atac de panica Peste 30 de persoane s-au evacuat singure dintr-un hotel din orasul Rupea care a fost cuprins de flacari in noaptea de miercuri spre joi. Acoperisul de 400 de metri patrati al hotelului a fost cuprins de flacari si a ars in intregime. Initial, la hotelul in flacari s-au deplasat 4 autospeciale cu apa si spuma, 2 autospeciale de salvare la ... citeste toata stirea