Incendiu de vegetatie la Bunloc

Un incendiu de fond forestier a avut loc luni, 10 iunie, in zona Bunloc din municipiul Sacele. Au ars mai multe hectare de vegetatie din zona de liziera."In jurul orei 15.00 am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu de fond forestier in localitatea Sacele, zona Bunloc. La sosirea echipajelor operative s-a constatat ca incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 400 de mp la vegetatie uscata si litiera. La fata ... citește toată știrea