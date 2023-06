Un incendiu a izbucnit, luni seara, la un autoturism hibrid, aflat in localitatea Leghia, judetul Cluj, flacarile distrugand complet masina. Pompierii au gasit in interior o persoana carbonizata.O persoana a ars de vie duminica seara, dupa ce masina in care se afla a luat foc.Potrivit ISU Cluj, pompierii de la Detasamentul Huedin au fost solicitati sa stinga un incendiu care s-a manifestat la o masina hibrid, situat in localitatea Leghia, transmite News.ro.Pompierii au intervenit de ... citeste toata stirea