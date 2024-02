Incendiu in miez de noapte la un depozit de pe DN 73A

Un incendiu puternic a cuprins, in noaptea de luni spre marti, 19/20 februarie, o hala de depozitare a materialelor plastice situata pe DN 73A, la iesirea din Predeal spre Paraul Rece, pompierii militari luptandu-se cu flacarile mai bine de 7 ore. Acestia au reusit sa localizeze incendiul in cursul diminetii zilei de marti, intervenind pentru stingerea ultimelor focare si pentru inlaturarea efectelor negative produse in urma incendiului, a transmis ISU Brasov."In jurul orei 2.30, am fost ... citește toată știrea