Incendiu in noapte: 12 hectare parjolite de foc

12 hectare au for parjolite marti, 5 aprilie, in localitatea Vistea de Jos, in zona barajului. Alarma de foc s-a dat noaptea, pompierii reusind sa-l stinga in jurul orelor 22.30."S-a intervenit pentru stingerea incendiului cu o autospeciala cu apa si spuma de la Sectia de pompieri Victoria. In sprijin a intervenit si SVSU Vistea. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 12 ha si a fost lochidat dupa aproximativ o ora si jumatate", a transmis maior Ciprian Sfreja, purtator de ... citeste toata stirea