Incendiu la bordul unei nave cu 16 persoane, in Portul Sulina. Echipajul a refuzat sa coboare

Un incendiu a izbucnit vineri seara, la bordul unei nave sub pavilion Sierra Leone, in Portul Sulina. Echipajul format din 16 persoane a refuzat sa coboare.Incendiu la bordul unei nave cu 16 persoane, in rada Portului Sulina. Echipajul a refuzat sa coboare, astfel a intervenit Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare.Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a intervenit in Portul Sulina, unde a fost raportat un incendiu in sala motoarelor la o nava cu 16 persoane la ... citește toată știrea