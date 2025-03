Incendiu la Delta din Carpati. 10 hectare distruse, 4 din rezervatie

Patru hectare de stuf, care adapostesc specii rare de pasari la Dumbravita, au fost complet distruse de un incendiu izbucnit in noaptea de duminica spre luni, 9/10 martie. Flacarile au afectat o suprafata foarte mare, iar aproape jumatate din aceasta se afla in aria protejata din zona lacului de la Dumbravita, cunoscuta si sub numele de Delta din Carpati."In jurul orei 19.00, duminica seara, am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu de vegetatie uscata in zona Dumbravita. Am actionat cu 5 ... citește toată știrea