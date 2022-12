Incendiu la mall: 80 de clienti si angajati evacuati din Pepco

Panoul electric al unui magazin din Coresi Mall din Brasov a luat foc sambata, 3 decembrie, in jurul orelor 15.00, si a produs panica printre clientii si angajatii magazinului. Pompierii brasoveni au fost chemati sa intervina si au reusit sa stinga incendiul in foarte scurt timp. "Am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la panoul electric al unui magazin din zona centrului comercial Coresi. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autoscara si un echipaj SMURD. S-au ... citeste toata stirea