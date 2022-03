"Incendiu la subsol", simulat la Brasov: In conditiile in care adaposturile subterane sunt verificate in intreg judetul, pompierii s-au adaptat si ei

Subsolul unui hotel de la iesirea din Brasov spre Bucuresti, de pe Calea Bucuresti, a luat foc. Pompierii au intervenit imediat pentru stingerea incendiului si acordarea primului ajutor victimelor. Din fericire, a fost vorba doar de un exercitiu desfasurat miercuri, 23 martie, in jurul orelor 14.00, de ISU Brasov tocmai pentru ca, in cazul unui eveniment real, pompierii sa fie cat mai bine pregatiti.Exercitiile cu incendii de subsol au fost mai putin mediatizate pana acum la Brasov. In ... citeste toata stirea