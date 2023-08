De luni, 7 august, trei strazi importante din cartierul Schei, Sirul Ghe. Dima, Constantin Brancoveanu si Prundului, vor intra in reparatii. Pentru a reduce blocajele in trafic, avand in vedere ca aceste artere asigura legatura principala dintre cartier si restul orasului, Primaria Brasov a anuntat ca se va interveni doar pe timpul noptii, intre orele 22.00 si 05.30. Termenul estimat pentru finalizarea lucrarilor este de 18 august."Pentru ca reparatiile sa se poata desfasura in conditii de ... citeste toata stirea