Incep concertele Organ Nights, in Biserica Neagra

Concertele Organ Nights 2024 in Biserica Neagra. Se implinesc 185 de ani de la inaugurarea orgii Buchholz.Comunitatea Bisericii Evanghelice C.A. din Romania - Parohia Brasov invita toti iubitorii de muzica de orga la cea de-a 72-a editie a sezonului estival Organ Nights.Artisti din Romania, Germania, SUA, Ungaria, Elvetia si Austria vor incanta publicul pe parcursul celor 23 de concerte care vor avea loc in fiecare sambata de la ora 18.00, incepand din data de 18 mai pana in 19 octombrie. ... citește toată știrea