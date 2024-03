Incep controalele de Paste. Prefectura Brasov a activat doua comisii

Avand in vedere ca duminica, 31 martie, credinciosii catolici sarbatoresc Pastele, iar in 5 mai Invierea este sarbatorita de ortodocsi, membrii Colegiului Prefectural Brasov, au aprobat joi, 28 martie, constituirea a doua comisii, una pentru asigurarea linistii publice, iar cealalta pentru supravegherea comertului cu produse alimentare.Cele doua comisii isi desfasoara activitatea in perioada 28 martie - 7 mai 2024. In ... citește toată știrea