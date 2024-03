Incep dosarele de evaziune "pe persoana fizica"

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, impreuna cu politistii de la Criminalitate Economica, cu sprijinul Serviciului Actiuni Speciale si a Serviciului Criminalistic din IPJ Brasov, au efectuat in cursul zilei de joi, 7 martie 2024, o perchezitie domiciliara in municipiul Fagaras, judetul Brasov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in domeniul prestarilor de servicii."In fapt, din cercetarile efectuate in ... citește toată știrea