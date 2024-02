Incep forarile "de studiu" in zona Stadionului Tineretului

Foto: Stadionul a fost obtinut de Primarie in 2019, dupa ce situatia acestuia a fost transata in instantaPrimaria Brasov are in plan sa amenajeze o noua arena in locul Stadionului Tineretului, in acest sens, la finalul anului trecut fiind definitivat studiul de fezabilitate aferent investitiei.In vederea realizarii lucrarilor propriu-zise mai sunt de depasit o serie de etape, iar una dintre acestea este realizarea unui studiu geotehnic, care sa ofere detalii despre teren pentru a nu exista ... citește toată știrea