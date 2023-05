Astazi incep inscrierile la clasa pregatitoare. Potrivit ISJ Brasov, pentru anul scolar 2023-2024, sunt disponibile peste 5.500 de locuri, in 272 de clase, din 176 de unitati de invatamant din judet.Inscrierile la clasa pregatitoare incep astazi, 3 mai si dureaza pana in 18 mai, perioada in care parintii completeaza si depun cererile, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. ... citeste toata stirea