Incep lucrarile de apa-canal in Sacele

De saptamana viitoare incep lucrarile de apa-canal in intreg municipiul Sacele.Primarul Municipiului Sacele, Virgil Popa, anunta ca de luni, 27 ianiuarie, incep lucrarile de extindere si reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiu. Acestea se vor realiza pe zone."Incep lucrarile de apa-canal in intreg municipiul!Compania Apa Brasov, in parteneriat cu Primaria Sacele, va incepe lucrarile de extindere si reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si ... citește toată știrea