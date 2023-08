De luni, 7 august, incep lucrarile de reparatii pe trei artere importante din cartierul Schei.Luni, 7 august, incep lucrari majore de reparatii strazi in cartierul Schei. Mai exact, pe Sirul Gheorghe Dima, C-tin Brancoveanu si Prundului.Pentru desfasurarea lucrarilor in conditii optime si de siguranta se va interveni doar pe timpul noptii, in intervalul orar 22.00 - 5.30.Pentru ca reparatiile sa se poata desfasura in conditii de siguranta, vor fi introduse restrictii de circulatie, iar ... citeste toata stirea