Incep meditatiile la Universitate: romana, matematica, informatica si, in premiera, germana

Si in acest an, cadrele didactice din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov vor oferi, gratuit, ore de pregatire pentru examenul de bacalaureat, la Matematica si Informatica, Limba si literatura romana, si, in premiera, la Limba si literatura germana.Pregatirea incepe din martie, cand elevii de liceu pot participa la orele oferite de cadrele didactice de la doua dintre facultatile UnitBv: Facultatea de Litere si Facultatea de Matematica si Informatica.La limba si literatura romana ... citește toată știrea